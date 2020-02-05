» «روبي» تثير الجدل بملابس جريئة أمام الأهرامات

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الأهرامات

عارية

روبى

ملابس جريئة

أثارت الفنانة روبي، موجة جدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب إعداة نشرها صورًا بملابس جريئة بالقرب من الأهرامات، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة روبى بملابس جريئة ، مرتدية فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الأخضر، في صورة بينما ظهرت في صورة أخرى بفستان أبيض قصير ومثير، بينما تظهر في الخلفية الأهرامات.

وأحدثت الصور ضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نالت على إعجابهم، وعلقوا بوصلة مغازلة للفنانة، مثنين على جمالها.

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#tbt #photoshoot #parismatch

A post shared by Ruby (@therubyegy) on


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