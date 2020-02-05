عاجل.. انشطار طائرة تركية لنصفين أثناء هبوطها(فيديو)

05 فبراير 2020 - 06:08 م

انشطرت طائرة تركية محلية إلى نصفين بعد خروجها عن مسارها اليوم الأربعاء، بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتحطمت الطائرة في مطار صبيحة جوكشن في اسطنبول، حيث خرجت عن مسارها عقب هبوطها وانشطرت إلى نصفين.

وأفادت وسائل إعلام تركية محلية، بنجاة جميع ركاب الطائرة الآتية من إزمير.

وذكرت قناة "TRT " التركية، أن الطائرة خرجت عن مسارها في مطار صبيحة الدولي بسبب سوء الأحوال الجوية.



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شاهد تحطم الطائرة التركية بعد أن خرجت عن مسارها عقب هبوطها في مطار صبيحة شرق اسطنبول حيث انشطرت لنصفين .

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.#تركيا

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