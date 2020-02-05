«الصحة العالمية»: لا يوجد علاج لـ«كورونا»

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نفت منظمة الصحة العالمية، وجود علاج فعال يثضي على فيروس كورونا، ردًا على التقارير الإعلامية التي أفادت باكتشاف عقاقير مبتكرة يمكنها علاج المصابين بفيروس كورونا الجديد، الذي انتشر على نحو وبائي في الصين وظهر فيما لا يقل عن 20 دولة أخرى.

وذكر تقرير بثه التلفزيون الصيني، أن فريق أبحاث في جامعة تشيجيانغ اكتشف عقارا فعالا لعلاج الفيروس، كما أفادت محطة سكاي نيوز البريطانية أن باحثين حققوا "تقدما كبيرا" في ابتكار لقاح للفيروس.

وتعليقًا على هذه الأنباء قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق جاساريفيتش، إنه لا توجد أنواع علاج فعالة معروفة لهذا الفيروس.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مقاطعة هوبي، ومحاصرة المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها ووهان.

ويشار إلى السلطات الصينية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أنه حتى منتصف الليل، من يوم 4 فبراير، حصلت لجنة الصحة الوطنية في الصين على بيانات من 31 إقليماً تفيد بأن عدد المصابين وصل إلى 24324 إصابة، بينها 3219 حالة حرجة.

وحسب التقارير فإن 490 شخصا، فارقوا الحياة، بينما تعافى 892 شخصًا، مشيرًا إلى أنه تم الكشف أمس عن 3800 حالة جديدة في البلاد، مؤكداً أنه تم تسجيل 18 حالة جديدة في هونغ كونغ شخص منها فارق الحياة، وفي ماكاو 10 إصابات بالفيروس و11 في تايوان.

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