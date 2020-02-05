» مذيعة تكشف سبب الاعتداء عليها بالضرب داخل الاستوديو

05 فبراير 2020 - 05:12 م

كشفت إعلامية تعمل في قناة التربوية السورية، وتدعى بدور موسى، عن سبب الاعتداء عليها بالضرب داخل الاستوديو.

وكانت المذيعة قد فصلت إثر مشكلة تعرضت فيها للضرب من قبل إحدى زميلاتها التي تعمل معها في القناة.

وذكرت المذيعة في لقاء مع محطة راديو محلية، إنها لم تكن موجودة أثناء التحقيق ليسمعوا وجهة نظرها أو تدافع عن نفسها.

وأوضحت أنها عملت لمدة 8 سنوات في محطات التلفزيون السوري، مضيفة أنه في إحدى البرنامج في القناة، كان من المفروض أن تأتي لتجد "الماكييرا" (أخصائية التجميل)، إلا أن الماكييرا لم تأتِ وتأخرت، فقالت المذيعة للماكييرا: "أنت لا يمكنك أن تتأخري ونحن كلنا جئنا يوم الجمعة لنقدم البرنامج، فردت الماكييرا بألفاظ بذيئة وأنا لم أرد بأي كلمة".

وتابت أنه بعد جدال بسيط "قامت الماكييرا بضربي على بطني"، وأنا اتصلت بالمدير وأخبرته بما حصل ثم حاولت الماكييرا التهجم عليي مجددا".

ولفت إلى أنها ثالت حالة ضرب تحصل في المحطة.

