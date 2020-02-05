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«زايد» تعرض استعدادات الدولة لمواجهة فيروس كورونا

الحياة السياسية

وزيرة الصحة هالة زايد
وزيرة الصحة هالة زايد
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فيروس كورونا

هالة زايد

استعرضت وزيرة الصحة، هالة زايد، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، استعدادات مصر لمواجهة فيروس كورنا المُستجد.

وأكدت وزيرة الصحة، أنه حتى الآن لا يوجد تسجيل لأي حالات مشتبه فيها أو مؤكدة داخل مصر مصابة بفيروس الكورونا المستجد «2019-nCoV ».

وأشارت إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول (جوية - بحرية - برية)، ويتم مناظرة جميع الحالات القادمة من مناطق متأثرة بالمرض للاكتشاف المبكر لأي حالة وافدة.

وتابعت أن الوزارة تقوم بمراقبة الوضع الوبائي العالمي على مدار الساعة، مشيرة إلى الموقف الوبائي العالمي من فيروس الكورونا المستجد حتى اليوم 5 فبراير الجاري.

وأوضحت زايد، خلال العرض أن الخطة التنفيذية لاستقبال المصريين الراغبين في العودة من الصين، ارتكزت على عدة محاور جاء منها، اختيار المكان الأنسب كمقر إقامة للوافدين ومستشفي الإحالة، والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات وشركاء إدارة الأزمة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة عودة المصريين الراغبين في العودة من ولاية ووهان الصينية إلى أرض الوطن.


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