إجراء أمريكي جديد ضد تركيا

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أمريكا

انقرة

تعاون

كشفت وكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة، أوقفت برنامجا سريا للتعاون في مجال المخابرات العسكرية مع تركيا.

ونقلت عن مسئولين قولهم أن السبب في هذا الإجراء هو "توغل أنقرة في سوريا"، خلال أكتوبر الماضي.

وكان البرنامج قد ساعد أنقرة لسنوات في استهداف مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

وقال المسئولون إن القرار الأمريكي بتعليق البرنامج إلى أجل غير مسمى، اتخذ ردا على توغل تركيا العسكري عبر الحدود في سوريا بأكتوبر الماضي، مما يكشف عن حجم الضرر الذي لحق بالعلاقات بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي بسبب هذا التوغل.

وذكروا ان الولايات المتحدة أوقفت في أواخر العام الماضي رحلات جمع معلومات المخابرات التي استهدفت حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة منظمة إرهابية.


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