» «رونالدو»: حالة وحيدة تدفعني لاتخاذ قرار اعتزالي

05 فبراير 2020 - 04:20 م

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، جناح فريق يوفنتوس الإيطالي، الحالة الوحيدة التي سيُعلن فيها اعتزاله كرة القدم، وذلك بعد بلوغه سن الـ 35 عامًا مساء اليوم الأربعاء.

وقال كريستيانو رونالدو في تصريحات لـ فوتبول إيطاليا :" لن أتوقف إلا إذا افتقدت للحافز، اعتزالي لن يكون بسبب جسدي".

وأضاف رونالدو :"الكثير سيعتمد على كيفية سقوطي، على حافزي، لأنه لن يكون لدي مشاكل جسدية"، قبل أن يكمل :"أنا أعامل نفسي بشكل جيد وأعتقد أنني أستطيع اللعب بأمان حتى 40 عامًا، وبصراحة سيكون أهم عامل هو العامل النفسي، هذا ما سيحدث الفرق".

وأتم كريستيانو رونالدو تصريحاته قائلًا :"على أية حال، كل شيء له بداية ونهاية، لذا فلن أستمر مدى الحياة، بما يكفي منطقيًا، لكن ما زلت أشعر بالقوة الكافية لمواصلة الفوز بألقاب مهمة".