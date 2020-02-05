مدرب صن داونز: يعاملونني في مصر مثل جوارديولا

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الرياضة

موسيمانى
موسيمانى
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أبدى بيتسو موسمياني، المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، اندهاشه من المعاملة الغريبة التي يتلقاها في دول شمال أفريقيا.

وقال موسيماني في تصريحات نقلها موقع جول العالمي :"إنه أمر لا يُصدق، عندما أذهب إلى القاهرة يحترمونني بشدة، إنه أمر لا يصدق، أقصد من أنا؟ إنهم يعاملونني وكأنني بيب جوارديولا".

وأضاف :"أنا أعني أنني مدرب محلي من جنوب إفريقيا ، لكن الاحترام الذي أحصل عليه هناك لا يصدق"، قبل أن يكمل :"إنه أمر جيد لبلدي، هذا جيد بالنسبة لنا كجنوب أفريقيا، انهم يؤمنون بي، يعطونني الفرصة".

وأكمل :"لقد وضعوني على شاشة التلفزيون لتحليل مبارياتهم وأنا لا أتحدث اللغة العربية، لذا فإن الأمر يتواضع عندما تحصل على ذلك وتحظى بالاحترام".

يُذكر أن بيتسو موسيماني قد قام بتحليل مباريات كأس الأمم الإفريقية الماضية في مصر عبر شاشة قناة تايم سبورت المصرية.

وكان موسيماني قد تُوج بدوري أبطال إفريقيا مع فريقه صن داونز عام 2016 بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي نهائي البطولة، قبل أن يتأهل لنصف نهائي العام الماضي بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 5/1 في مجموع مباراتي ربع النهائي.


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