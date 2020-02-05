» اللبن كامل الدسم.. سر محاربة السمنة لدي الأطفال

05 فبراير 2020 - 02:50 م

يعتبر اللبن خالي الدسم هو الأفضل للذين يرغبون في تقليل أوزانهم إلا أن دراسة كندية حديثة أثبتت أن اللبن كامل الدسم لديه قدرة كبيرة علي محاربة السمنة خاصة لدي الأطفال.

وأشارت الدراسة والتي شملت 20897 طفل أن تناولهم للبن كامل الدسم جعلهم أقل عرضة للسمنة وزيادة الوزن, مؤكدة علي مدي أهمية تلك الدهون الصحية الموجودة بالحليب للأطفال.

وأضافت الدراسة أن الأطفال تحتاج أجسادهم إلي طاقة عالية جدا لنشاط الحركة و الألبان من أهم المصادر الرئيسية للحصول علي تلك الطاقة، ومؤكدة أن اللبن خالي الدسم أو قليل الدسم غير مناسب علي الإطلاق للأطفال أقل من الخامسة.