موسي لسيسي : إحنا أصبحنا عاجزين عن الشكر يا ريس

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الإعلامي أحمد موسي
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صدى البلد

أحمد موسى



ثمن الإعلامي أحمد موسى ،موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي حول جهوده من أجل المواطن المصري، قائلا :" عودة 304 مصريين كانوا فى الصين ووصول 32 صيادًا كانوا محتجزين باليمن".

 وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،موجها حديثه لرئيس ،قائلا :" أصبحنا عاجزين عن الشكر يا ريس ".

 وتابع :" شاهدت بكل فخر واعذار الجهود المبذولة التى استمرت لعدة أيام لإنهاء أزمة احتجاز 32 صيادًا مصريين فى اليمن حيث أسفرت تلك الجهود فى الحفاظ على وأوضح الإعلامي أحمد موسي، أن مصر لا تنسى أولادها.

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