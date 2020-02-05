رسالة عاجلة من شيخ الصيادين بكفر الشيخ للرئيس

05 فبراير 2020 - 01:59 م

وجه مبروك رميح الحمراوي، شيخ الصيادين، ورئيس جمعية الصيادين ببرج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي عقب رجوع الصيادين المصريين المحتجزين باليمن إلى أرض الوطن.

وقال رميح، في تصريحات صحفية، الرئيس السيسي هو الوحيد المنحاز لقطاع الصيد والصيادين وقام بإحياء البحيرات بعد أن كادت تموت منذ سنوات طويلة"، معقبًا: "أتم تطهير البحيرات والبواغيز وتنمية الثروة السمكية بشكل غير مسبوق، من خلال مشروعات التطوير والتكريك بالبحيرات في عهد الرئيس السيسي".

وتابع: "نتوجه بالشكر وعظيم التقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي تدخل لما له من ثقل في المنطقة، وأرسل طائرة خاصة إلى الصيادين لعودتهم سالمين إلى ذويهم، ما أعاد البسمة والفرحة على وجوه الأهالي وأسر الصيادين، معقبًا: "الرئيس دائمًا منحاز لنا".