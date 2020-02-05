شاهد.. فتاة داخل محل كوافير رجالي تثير ضجة بالسعودية

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وكالات - الدويني فولي

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو لفتاة تحلق في صالون كوافير رجالي، ما أثار ضجة مطالبين بالقبض على الشباب والفتاة.

وأعلنت وسائل إعلام سعودية، أنه بالفعل ألقت الأجهزة الأمنية في الرياض على العاملين بالصالون بعد نشر فيديو خاصة بحلاقة فتاة داخل الصالون.

وقال شاب في مقطع نشره إنه ”كان في صالون حلاقة رجالي وأثناء قيامه بالحلاقة فوجئ بفتاة تجلس إلى جانبه تقوم ”بتضفير“ شعرها، وحين سأل الحلاق عن سبب تواجدها، أخبره أن هناك فتيات يأتين بالعادة للصالون ويقمن بالحلاقة، لافتا إلى أن الفتاة ارتدت ”عباءتها“ بعد انتهائها من تضفير شعرها“: ”جلست على الكرسي وبديت احلق، الحلاق قلي لف راسك عشان بحلق، لفيت اناظر قلت يا ولد (..) رجعت اناظره، قلي ايش فيك، قلت ويش السالفة انا في المكان الخطأ أو أيش، يعني ما قصرتوا صرتو تسوقون وتطالبون بامور مادري من وين بهاشتاقات وتويتر، أما تجي تحلقين جنبي كده غلط، اسأل الحلاق هذي بنت، قلي أيوة بنت. قلتله وش التغيير هذا، قال مو أول مرة عادي أمس جو ثنتين وقعدوا حلقوا وعادي (..) وش تبون نوصله، ياريت حلاقة تضفير وغسيل شعر، ويوم خلصت تحط العباية، لا غلط والله غلط (..) مكتوب حلاق رجال، احترم كلمة رجال، مكتوبة بلوحة كبيرة مرة، حلاق رجال“.



يذكر أن السعودية لا تسمح للسيدات بالحلاقة في الصالونات المخصصة للرجال.

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