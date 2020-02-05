حصيلة أسبوع.. 248 ضحية في 23 عملية إرهابية

05 فبراير 2020 - 01:45 م

نشر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية تقريره الأسبوعي "مؤشر الإرهاب" الذي يرصد فيها الأفكار والأعمال الإرهابية في العالم.



وكشف التقرير، عن أن (12) دولة شهدت خلال الأسبوع الأخير من يناير (23) عملية إرهابية نفذتها (5) تنظيمات إرهابية نشطة، وراح ضحيتها (248) ما بين قتيل ومصاب ومختطف، حيث نتج عن تلك العمليات (165) قتيلًا و(79) مصابًا، فيما سجلت البيانات المرصودة اختطاف (4) أشخاص.







وأشار التقرير إلى أن العمليات المنفذة جاءت في دول (أفغانستان، الصومال، العراق، الكاميرون، الكونغو، النيجر، باكستان، بوركينافاسو، تشاد، سوريا، مالي)، وجاءت أفغانستان على قائمة الدول الأكثر معاناة من تنامي النشاط الإرهابي خلال الأسبوع بواقع (6) عمليات إرهابية راح ضحيتها أكثر من (56) ما بين قتيل ومصاب، فيما شهدت الصومال (3) عمليات إرهابية راح ضحيتها (7) ضحايا، بينما شهدت نيجيريا (3) عمليات إرهابية نتج عنها سقوط (23) قتيلًا ومصابًا.











وقال التقرير، إن (9) دول أخرى شهدت (11) عملية إرهابية سقط عنها (162) ضحية، وكشفت البيانات المرصودة بأن الأسبوع الماضي شهد ثلاث هجمات دموية تعدى عدد ضحايا كل منها أكثر من (20) قتيلًا، حيث أعلنت السلطات في شمال بوركينا فاسو أن هجومًا إرهابيًّا شُنَّ على سوق بقرية سيلجادجي بمقاطعة سوم، أدى إلى مقتل ما يزيد على 39 شخصًا وتدمير البنية التحتية، فيما أعلنت القوات المسلحة المالية أن هجومًا إرهابيًّا شُنَّ على معسكر للجيش بالقرب من الحدود الموريتانية نتج عنه مقتل 20 من أفراد الجيش وإصابة 5 آخرين، فيما أعلن مسئول محلي بالكونغو أن متشددين قاموا بقتل ما لا يقل عن 30 شخصًا في هجوم وقع شرقيَّ عاصمة الكونغو الديمقراطية.









وكشف التقرير أن الأعمال يقف ورائها خمسة تنظيمات هي (بوكو حرام، داعش، شباب المجاهدين، طالبان، نصرة الإسلام والمسلمين) خلال الأسبوع الماضي حيث تورطت تلك التنظيمات بشكل مباشر في تنفيذ (13) هجومًا راح ضحيتها (110) ما بين قتيل ومصاب، فيما نفذت (10) هجمات من جهات مجهولة راح ضحيتها (138) قتيلًا ومصابًا، وترجح المؤشرات تورط تنظيمات "بوكو حرام، طالبان، نصرة الإسلام والمسلمين، طالبان باكستان، شباب المجاهدين"، في هذه العمليات؛ وذلك على اعتبار أن هذه العمليات وقعت في مناطق تمركز وانتشار هذه الجماعات.









وأوضح المرصد أن المدنيين هم الفئة الأكثر استهدافًا في العمليات الإرهابية التي وقعت هذا الأسبوع بواقع (13) عملية إرهابية بما نسبته 56% من العمليات، وكانت العمليات التي استهدفت المدنيين قد ضربت أهدافًا مدنية عدة، فقد ركزت الجماعات الإرهابية هذا الأسبوع على استهداف منشئات اقتصادية ومدنيين بشكل عشوائي بواقع عمليتين لكل منهما، ويرجع السبب في تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية ضد المدنيين إلى الرغبة الجامحة من قِبل التنظيمات الإرهابية في إثبات أن لها القدرة على الحركة واستهداف الأهداف المدنية كالأسواق أو التجمعات السكنية.





وأفاد إلى استمرار اعتماد الجماعات الإرهابية على أنماط عدة من الهجمات تبعًا لنوعيات الأسلحة المنتشرة معها، فقد شهد المؤشر لهذا الأسبوع إقدام الجماعات الإرهابية على اتباع (4) أنماط للعمليات الإرهابية، هي: (الإعدام، الهجوم المسلح، التفجيرات، العمليات الانتحارية)، وحل في المرتبة الأولى من حيث الأنماط الأكثر استخدامًا نمط الهجوم المسلح بواقع (14) عملية إرهابية بما نسبته 61% من جملة العمليات.





وأكد المرصد في بيانه على أن التنوع في استخدام الأسلحة يؤكد على القدرات المالية التي تمتلكها هذه المجموعات الإرهابية من جهة، ومن جهة أخرى يؤكد أن هذه المجموعات لديها ترسانة كبيرة من الأسلحة التي بحاجة لجهود دولية للقضاء عليها.