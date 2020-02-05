زوجة رئيس وزراء تقتل ضرتها وتسلم نفسها

05 فبراير 2020 - 12:54 م

سلمت "مايسياه" زوجة رئيس وزراء دولة ليسوتو بجنوب أفريقيا نفسها إلى الشرطة مساء أمس، بعدما صدر أمر باعتقالها في الجريمة التي وقعت قبل أيام من تتويج "توم ثابان" بقتل "ضرتها" الزوجة الأولي لرئيس الوزراء.

وكانت المصادر الأمينة قد أعلنت أن الضحية قتلت بالرصاص قبيل طلاقها ثم تزوج رئيس الوزراء المتهمة بعد شهرين فقط من الحادث، حسبما نشرت"صدي".

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء "ثابان" أعلن أنه سيتقاعد قريبًا وإن لم يوضح سبب هذه الاستقالة، مؤكدًا في تصريحات إعلامية أنه بعد عقود من الخدمة العامة فإن قدرته علي التحمل قد أرهقت غير أنه لم يحدد تاريخ لتقاعده.