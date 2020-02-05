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رسالة مؤثرة من حسن شاكوش لـ حماقي: نجحنا بسببك

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حسن شاكوش ومحمد حماقي
حسن شاكوش ومحمد حماقي
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علا خطاب

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حماقى

حسن شاكوش

بنت جيران

سرقة لحن

فاجأ مطرب المهرجان، حسن شاكوش، متابعيه، بالاعتذار للفنان محمد حماقى والملحن الموسيقي محمد مدين، على سرقتهم لحن أغنية "حاجة مستخبية"، واستخدمها في مهرجانهم الشهير "بنت الجيران".

وظهر مطرب المهرجانات، عمرو كمال وحسن ‏شاكوش، في فيديو عبر حسابهما على "فيس بوك" وهما يقدمان رسالة اعتذارًا للملحن الموسيقي محمد مدين.‏

قال عمر كمال خلال الفيديو: "إحنا عايزين نشكر الملحن الكبير مدين ونتأسف له لو هو زعلان مننا بس هو مش زعلان مننا أنا ‏عارف، الفيديو ده رسالة اعتذار مني ومن أخويا حسن شاكوش لمدين، الأغنية عاملة 65 مليون بفضل ربنا ثم الناس ثم طبعا اللحن ‏بتاعك اللي هو لحن حاجة مستخبية"‏.

تابع: "إحنا عملنا فكرة بنقلش أو بنهزر مع الناس حاجة خفيفة الحمد لله ربنا كرمنا فيها ونجحت وبعد كده كان لازم الحق يرجع ‏لأصحابه اللحن ده يا جماعة لحن أغنية حاجة مستخبية لمدين ومحمد حماقي".‏

‏واختتم  حسن شاكوش الفيديو، قائلاً: "أنا بقول لك يا مدين الأغنية نجحت بلحنك، وإحنا طبعا لازم نديك حقك ودي ‏أغنية حاجة مستخبية لأخونا وحبيبنا النجم محمد حماقي والفترة الجاية إن شاء الله هنطور من المهرجان وهتشوفوا حاجات حلوة، وأنت ‏يا مدين اللي هتعمل لنا الحاجة دي وهناخد منك لحنها".‏

وجدير بالذكر، أن الملحن محمد مدين، قد كلف المحامي الخاص به، أمير غازولي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مقدمي ‏مهرجان "بنت الجيران"، وذلك لسرقة لحن المهرجان من أغنيته "حاجة مستخبية" للفنان محمد حماقي.


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