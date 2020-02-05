صورة نادرة للضباط السعوديين في فلسطين قبل 82 عاما

05 فبراير 2020 - 12:21 م

أظهرت صورة نشرتها دارة الملك عبدالعزيز، اليوم ضباط الجيش السعودي المشاركين في الدفاع عن فلسطين 1367عام 1938 م.

وبحسب ما تم تداوله فإن الصورة التي قدمتها دارة الملك عبدالعزيز تعيد إلى الذاكرة العربية والإسلامية، عدالة القضية الفلسطينية.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد جدد أمس تأكيد دعم المملكة للجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

كما أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأسبوع الماضي، اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لما يحقق آماله.