طلب إحاطة لـ4 وزراء بالبرلمان والسبب صادم

05 فبراير 2020 - 12:19 م

تقدم النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، ووزراء الصحة والتعليم العالي والتربية والتعليم والتضامن بشأن خطورة ختان الإناث على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح البرلماني أن الطلب تضمن الاعتقادات الخاطئة بشأن ختان الإناث التى تسيطر على العديد من الأسر بالمجتمع المصري، وهو ما يترتب عليه وقوع العديد من الحوادث التي تؤدي إلي الوفاة جراء هذه الجريمة، والتي كانت محطتها الأخيرة في بقرية الحواتكة بأسيوط، رغم تشديد العقوبات.

وطالب بضرورة التعاون بين وزراء الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي، والتضامن، في هذا الملف الذي أصبح ضرورة مهمة، خاصة فيما يتعلق بمراجعة جهود التوعية، حيث إن التربية والتعليم لابد لها من أن تتضمن المواد الدراسية نصوصًا لمواجهة هذه الأفكار منذ الصغر لدى النشء وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وأيضًا وزارة التعليم العالي، بشأن الأطباء ودراستهم وضرورة التأكيد على عدم الشروع في القيام بمثل هذه الجرائم.