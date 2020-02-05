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إسقاط طائرة حوثية مسيرة في صعدة

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إسقاط طائرة حوثية مسيرة في صعدة
إسقاط طائرة حوثية مسيرة في صعدة
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عبد القادر وحيد- متابعات

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"التحالف": اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون

أكدت مصادر عسكرية في محافظة صعدة، أن القوات العسكرية أسقطت أمس، طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي في مديرية رازح- غربي المحافظة.

وبحسب المصادر فإن الطائرة الحوثية كانت تنفذ مهمات استطلاع لرصد مواقع القوات الحكومية وانتشار المقاتلين على الأرض، وأنه تم رصدها بمجرد شروعها في التحليق.

يذكر أن القوات المشتركة في مديرية الدريهمي، كانت قد تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة وكانت حينها ثاني طائرة مسيرة يتم إسقاطها خلال أسبوع  في الدريهمي.


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