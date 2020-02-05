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حكم ارتداء المرأة القفاز بالعمرة لتجنب كورونا.. الإفتاء تحسم الأمر

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"ما حكم لبس المرأة القفاز الطبي والكمامة في العمرة للحذر من فيروس كورونا".. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "المرأة إذا ارتدت القفاز والكمامة تكون قد ارتكبت محظورًا من محظورات الإحرام ولكن إذا كان بسبب فيرتفع الإثم ويكون عليها إخراج فدية".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "المرأة إحرامها فى يدها وكفيها، وبشكل عام إذا ارتكب المحرم محظورة من المحظورات لضرورة يكون عليه إخراج فدية، وكان رجل قد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن لديه أذى في رأسه فأجاز له النبي أن يحلق ويفدى".

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