» حكم نشر آيات من القرآن على فيس بوك.. الإفتاء ترد

05 فبراير 2020 - 12:05 م

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جاء نصه:"هناك بعض الأشخاص ينشرون على "فيس بوك" آيات من القرآن الكريم بنية أن يغفر الله لنا ولأمواتنا وأموات المسلمين وأن تكون صدقة جارية ويرشح صديق ينشر بعده بـ 10 أيام، هل هذا حرام؟".

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً: "المؤمن لا يحتاج من يذكره بذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه، ولكن العبارة فى حد ذاتها جميلة غير أنه لا يجب أن تكون فى صورة إلزام أو إجبار".

وأضاف: "أحيانا يرسل البعض هذه العبارة أو أخرى مثل صل على النبي 100 مرة وإن صليت فأرسلها لـ 100 شخص، فهذا غير مستحب فربما هذا الشخص مشغول أو نحو ذلك".