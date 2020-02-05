  • الأربعاء 05 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:37 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أبو الرهبان في مصر 85 عاما في القفار والبراري

القصة الكاملة.. أبو الرهبان فى مصر 85 عامًا في القفار والبراري

صورة نادرة للضباط السعوديين في فلسطين قبل 82 عاما

صورة نادرة للضباط السعوديين في فلسطين قبل 82 عاما

الاسعاف

مروع.. العثور على أسرة كاملة مشنوقة في عزبة "بطة"

أحمد الفيشاوي

محامي لينا الفيشاوي يفجر مفاجأة مدوية: هيشتغل ويدفع

محمود حسن تريزيجية

تريزيجيه الأعلى تداولاً بالسوشيال ميديا

مادونا

دعوة جريئة من "مادونا" للأمير هاري

أول رد سعودي على إلغاء نظام الكفيل

أول رد سعودي على إلغاء نظام الكفيل

عبد الفتاح القصري

خانته زوجته مع ابنه بالتبني وأصيب بالعمى.. نهاية عبد الفتاح القصري

نادية لطفي

شاهد.. البطاقة الشخصية للراحلة نادية لطفي

محمد صلاح

"فكرة بمليون جنيه".. ماذا فعل صلاح بعد الفوز فى الكأس؟

حكم نشر آيات من القرآن على فيس بوك.. الإفتاء ترد

آخر الأخبار

الافتاء
الافتاء
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

نهاية مروعة لشابين أثناء بث مباشر على المحور

#

حكم انصراف المدرسين من المدرسة مبكرا بالإجازة..الإفتاء ترد

#

حكم اختبار المخطوبة للتأكد من أخلاقها.. الإفتاء ترد

#

"جزمتي فيها خرم".. "بسنت نور الدين" تشعل "فيس بوك"

فيس بوك

الإفتاء

القران

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جاء نصه:"هناك بعض الأشخاص ينشرون على "فيس بوك" آيات من القرآن الكريم بنية أن يغفر الله لنا ولأمواتنا وأموات المسلمين وأن تكون صدقة جارية ويرشح صديق ينشر بعده بـ 10 أيام، هل هذا حرام؟".

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً: "المؤمن لا يحتاج من يذكره بذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه، ولكن العبارة فى حد ذاتها جميلة غير أنه لا يجب أن تكون فى صورة إلزام أو إجبار".

وأضاف: "أحيانا يرسل البعض هذه العبارة أو أخرى مثل صل على النبي 100 مرة وإن صليت فأرسلها لـ 100 شخص، فهذا غير مستحب فربما هذا الشخص مشغول أو نحو ذلك".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» حكم ارتداء المرأة القفاز بالعمرة لتجنب كورونا.. الإفتاء تحسم الأمر
» حكم نشر آيات من القرآن على فيس بوك.. الإفتاء ترد
» إسقاط طائرة حوثية مسيرة في صعدة
» "كورونا" يجبر طائرة كندية على العودة إلى المطار
» عبير صبري تتعرض لموقف محرج بسبب مسجد منسوب لزوجها
» سعال يصيب مدير منظمة الصحة العالمية وهو يتحدث عن "كورونا"
» ديون مستحقة فى مارس بقيمة 1.2 مليار دولار تهدد بأزمة
» إصابة 10 أشخاص بفيروس"كورونا" على باخرة سياحية متوقفة
» رسالة مفاجئة من أصالة لتركي آل الشيخ
» طلب صادم من سيد عبد الحفيظ لمحمود الخطيب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:16 م

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:38

  • عشاء

    19:08

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم