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"كورونا" يجبر طائرة كندية على العودة إلى المطار

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متابعات- أمينة عبد العال

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ادعى كندي أنه مصاب بفيروس "كورونا" أثناء استقلاله طائرة تتجه من تورونتو إلى جاميكا الإثنين الماضي، مما أجبر الطائرة البوينج 767 التي تقل 243 راكبًا، وتابعة لشركة "ويست جت"، للعودة إلى المطار وتم اعتقال الراكب.

وأعلنت المتحدثة باسم الشرطة في بلدة بيل القريبة من مطار بيرسون الدولي في تورونتو أن الرجل البالغ من العمر 29 عامًا، تسبب في تعطيل الرحلة لأنه قال إنه زار الصين وأنه مصاب بالفيروس.

ووجهت الشركة اعتذارًا عن الواقعة التي تسبب بها الراكب قائلة في بيان لها: "من باب توخي الحذر، اتبع طاقمنا كل البروتوكولات الخاصة بالوقاية من الأمراض المعدية علي متن الطائرة بما في ذلك عزل الشخص الذي أدعى كذبًا إصابته بفيروس "كورونا".

جدير بالذكر أن الكشف الطبي الذي وقعه الفريق الطبي علي الرجل أثبت أنه ليس مصاب، وتم اعتقاله ووجهت له تهمة تعمد إيذاء آخرين وسيمثل أمام المحكمة في 9 مارس المقبل.


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