دعوة جريئة من "مادونا" للأمير هاري

05 فبراير 2020 - 11:41 ص

وجهت مغنية البوب الأمريكية "مادونا" دعوة إلى الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل لاستئجار شقتها في نيويورك بدلاً من كندا التي وصفت الإقامة بها بأنها مملة.

وأضافت مادونا في مقطع الفيديو الذي سجلته وهي تتحدث إلى مصفف شعرها أن الإقامة في شقتها في نيويورك، أفضل من الإقامة في كندا إنها مملة للغاية، مشيرة إلي مميزات شقتها قائلة أنها "غرفتا نوم تتمتعان بإطلالة رائعة علي مانهاتن شرفة رائعة أعتقد أنه سيصبح فائزًا".

جدير بالذكر أن الأمير هاري وزوجته بعد تخليهما عن أدوارهما الملكية أعلنا أنها يخططان لقضاء المزيد من الوقت مع ابنهما أرشي لكنهما لم يعلنا عن المكان الذي سيستقران به.