"فكرة بمليون جنيه".. ماذا فعل صلاح بعد الفوز فى الكأس؟

نشر محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول، صورة له بعد الفوز على شروزبري تاون في مباراة الإعادة بدور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على أرضية ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز.



وظهر صلاح عبر في الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " ستوري لـ شاشة التليفزيون الخاصة به، ويعرض عليها مسلسل "فكرة بمليون جنيه".



ويلعب ليفربول مباراته المقبلة يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، ضد فريق نورويتش سيتي في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020 والذي يصتدره النادي بفارق 22 نقطة.

