شاهد.. البطاقة الشخصية للراحلة نادية لطفي

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نادية لطفي
نادية لطفي
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الاهلى

تركي آل الشيخ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة للبطاقة الشخصية للفنانة الراحلة نادية لطفي، حيث تكشف عن اسمها الحقيقي وتاريخ ميلادها.

ونشر حساب "عرب وود" على موقع إنستجرام، صورة للبطاقة الشخصية للراحلة نادية لطفي، والتي رحلت عن عالمنا أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 83 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

علق الحساب على الصورة، قائلاً: "البطاقة الشخصية للفنانة نادية لطفي تكشف عن اسمها الحقيقي ومفاجآت أخرى".

وتظهر بالبطاقة الشخصية لـ نادية لطفى بعض البيانات الخاصة بها، منها الاسم بالكامل وهو بولا محمد مصطفى شفيق، ومحل الإقامة 19 شارع البساتين عابدين، والديانة مسلمة، والمهنة ممثلة سينمائية، وتحمل رقم بطاقة 16740، وتاريخ الميلاد 3 يناير 1937 الوايلى القاهرة.

وتقرر اليوم إقامة مراسم جنازة الفنان نادية لطفي بمسجد مستشفى المعادي العسكري، ومن المنتظر أن يقام عزاء الفنانة الراحلة غدًا، الخميس، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.


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