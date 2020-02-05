أول رد سعودي على إلغاء نظام الكفيل

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أخبار السعودية

إلغاء الكفالة

وزارة المال

نفت وزارة العمل السعودية إصدار أي قرار بشأن إلغاء نظام الكفالة بشكل نهائي.

وأضافت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في بيان لها على حسابها في تويتر: "لم يصدر عن الوزارة قرار بإلغاء الكفالة، وجميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات وتعلن رسميا".

وأضافت أن ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلغاء الكفالة للوافدين، توضح الوزارة أنه لم يصدر عنها أي تصريح حول ذلك".

وشددت أنها تتشارك في قراراتها التي تمس سوق العمل مع مختلف الجهات الحكومية وقطاع الأعمال، ويتم الإعلان عنها رسميا، وطالبت الجميع بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكانت صحفية المال قد نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن الحكومة السعودية تتجه لاتخاذ قرار بإلغاء نظام الكفالة في المملكة.

 وأشارت إلى أن هذا التوجه يأتي في ضوء سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد بعد إطلاق رؤية المملكة 2030، منوهة أن القرار سيسمح للوافد حرية الخروج والعودة بل الخروج النهائي والاستقدام دون التقيد بموافقة صاحب العمل أو جهة العمل.

يذكر أن نظام الكفيل في المملكة عام 1952 جاء بهدف تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل، من خلال وساطة مكاتب الاستقدام، حيث قرر النظام أن العامل لحظة وصوله إلى المملكة يصبح ملتزمًا بالعمل لدى كفيله وفق بنود العقد، ولا يحق له الانتقال للعمل لدى غيره إلا بإعارته لفترة محددة.

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