مروع.. العثور على أسرة كاملة مشنوقة في عزبة "بطة"

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متابعات- أمينة عبد العال

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مسجد

تايلاند

عبير صبرى

عثرت الشرطة على أسرة كاملة تتكون من 5 أفراد مشنوقة داخل منزلها  بعزبة على خضر والشهيرة بعزبة "بطة"، في مركز الرحمانية في محافظة البحيرة.

وكان الأهالي قد أبلغوا الشرطة بالعثور على الأسرة مشنوقة، في ظروف غامضة، وانتقل ضباط المباحث الجنائية والبحث الجنائي لمكان الحادث وتم فرض طوق أمني حول منزل الضحايا، وتم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الحادث، حسبما نشرت" البوابة نيوز".

جدير بالذكر أنه تمت معاينة الجثث وتم نقلها لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الرحمانية العام.

 

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