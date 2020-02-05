بسمة وهبة: حد يطلع يفهمنا إيه اللي بيحصل

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الولايات المتحدة الأمريكية

عائلة سيمبسون

بسمة وهبة

أون إي

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن الأحداث التي يمر بها العالم الآن، حدثت بالفعل في كارتون "عائلة سيمبسون"، قائلة :" عائلة سيمبسون تنبأ بكل الأحداث الحالية".

وأضافت "وهبة"، من خلال برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، كارتون "عائلة سيمبسون"، تنبأ منذ عشرين عاما أن دونالد ترامب سيصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وتنبأ أيضا يضا بوفاة لاعب كرة السلة الأمريكية كوبي براينت بنفس الطريقة التي توفي بها في الحقيقة .

وتابعت : " الناس شايفة أن الكرتون ده مش كرتون ده حكاية كبيرة، الخيال أصبح واقع، كنا بنتأثر بالفيلم اللي بيظهر فيه فيروس بنتشر ، المشهد الدرامي ده تحول لحقيقة في الصين بسبب كورونا، الناس اللي كتبت كده هل خيالها واسع وإلا قرأوا عن الحرب البيولوجية للقضاء على الأعداء، معقبة حد يطلع يفهمنا إيه اللي بيحصل دا في العالم كله صدف غريبة ولا قراءة للواقع ".

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