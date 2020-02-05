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عبير صبري تتعرض لموقف محرج بسبب مسجد منسوب لزوجها

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وجهت الفنانة عبير صبري، رسالة تقدير لزوجها رجل الأعمال أيمن البياع، وذلك بعد افتتاحه مسجدًا في تايلاند، إلا أن أحد المتابعين أحرجها بخصوص تاريخ افتتاح المسجد.

ونشرت عبير صبري، عبر حسابها على "إنستجرام"، عدة صورة من افتتاح المسجد في تايلاند.

وعلقت عبير صبرى على الصور قائلة: "مبروك حبيبي مسجدك في جنوب ‏تايلاند، ربنا يجعل نيتك وكل من سجد لله فيه وسعيك وحبك للخير في ميزان حسناتك، كل يوم بتعلم منك وبحترمك أكتر".

وتفاعل العديد من متابعين الفنانة مع الصور، وجاءت معظم التعليقات كالآتي:"ربنا يجازيه خير بس دا مكتوب إن من 2008 تقريبًا.. من 12 سنة!.. كمان شكل المسجد قديم وعاوز يتطور ويتظبط"، ربنا يجعله في ميزان حسناته ويارب يرزقكم بالذرية الصالحة يارب".

وتشارك الفنانة عبير صبرى فى مسلسل "الأخ الكبير" والذى يعرض حاليا على إحدى القنوات الفضائية.


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