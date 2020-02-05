  • الأربعاء 05 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر10:39 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
من الخطاب

رئيسة مجلس النواب الأمريكي تمزق خطاب ترامب على الهواء

علي جمعة

جمعة: الجن طفش من أفعالنا

تركي آل الشيخ

آل الشيخ: زهقنا من الرجولة وراء لوحة المفاتيح

بسمة وهبة

بسمة وهبة: حد يطلع يفهمنا إيه اللي بيحصل

محرز وزوجته

بعد خيانة الأولى.. جزائريون لمحرز:احذر الزوجة الثانية

وزرة الثقافة تراسي برابين

وزيرة تظهر بفستان عارٍ بين النواب

الدكتور مبروك عطية

داعية: "ده شيء مؤسف إحنا مش هنسكت"

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

أمر رئاسي بالإفراج عن آلاف السجناء

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الترجي

مدرب الترجي يستفز الأهلي والزمالك بتصريح صادم

بالفيديو..

سعال يصيب مدير منظمة الصحة العالمية وهو يتحدث عن "كورونا"

الصفحة الأخيرة

مدير منظمة العالمية تيودرس أدهانوم جيبريسوس
مدير منظمة العالمية تيودرس أدهانوم جيبريسوس
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

بيان من «الصحة العالمية» عن «كورونا» في مصر

#

الصحة العالمية تعلن الطوارئ بشأن فيروس "كورونا" القاتل

#

كارثة.. الصحة العالمية تدعو العالم لمواجهة "كورونا"

#

الصحة العالمية تحذر من هذا الأمر في التعامل مع "كورونا"

الصين

كورونا

فيروس كورونا

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمدير منظمة العالمية تيودرس أدهانوم جيبريسوس، وهو يتحدث عن فيروس" كورونا" ثم أخذ يسعل وضحك قائلا:" لا تقلقوا ليست كورونا".

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشر علي اليوتيوب مدير المنظمة وهو يتحدث عن "كورونا" عقب اجتماع جينيف ، ثم يسعل وانفجر الحضور ضاحكين علي تعليقه علي السعال،  حسبما نشرت"صدي"
جدير بالذكر أن الصين أعلنت تجاوز عدد الوفيات نتيجة لإصابتهم بفيروس" كورونا" الـ 400 شخص، فيما تعدت حالات الإصابة 24 ألف.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» عبير صبري تتعرض لموقف محرج بسبب مسجد منسوب لزوجها
» سعال يصيب مدير منظمة الصحة العالمية وهو يتحدث عن "كورونا"
» ديون مستحقة فى مارس بقيمة 1.2 مليار دولار تهدد بأزمة
» إصابة 10 أشخاص بفيروس"كورونا" على باخرة سياحية متوقفة
» رسالة مفاجئة من أصالة لتركي آل الشيخ
» طلب صادم من سيد عبد الحفيظ لمحمود الخطيب
» فنانة شهيرة تؤدي العمرة بالحجاب و "الكمامة"
» عبد الحليم حافظ يعتذر لأم كلثوم .. وترد عليه بكلمة "اخرس"
» سر غريب وراء اعتقاد الناس أن نادية لطفي مسيحية
» الصين.. ارتفاع وفيات "كورونا" لـ479 شخصا
» شاهد.. شابان يوثقان لحظة مصرعهما في بث على "فيسبوك"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:14 م

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:38

  • عشاء

    19:08

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم