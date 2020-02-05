» سعال يصيب مدير منظمة الصحة العالمية وهو يتحدث عن "كورونا"

05 فبراير 2020 - 10:24 ص

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمدير منظمة العالمية تيودرس أدهانوم جيبريسوس، وهو يتحدث عن فيروس" كورونا" ثم أخذ يسعل وضحك قائلا:" لا تقلقوا ليست كورونا".

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشر علي اليوتيوب مدير المنظمة وهو يتحدث عن "كورونا" عقب اجتماع جينيف ، ثم يسعل وانفجر الحضور ضاحكين علي تعليقه علي السعال، حسبما نشرت"صدي"

جدير بالذكر أن الصين أعلنت تجاوز عدد الوفيات نتيجة لإصابتهم بفيروس" كورونا" الـ 400 شخص، فيما تعدت حالات الإصابة 24 ألف.