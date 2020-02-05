رئيسة مجلس النواب الأمريكي تمزق خطاب ترامب على الهواء

05 فبراير 2020 - 10:01 ص

شهد مؤتمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ألقي فيه خطاب حالة الاتحاد فجر الأربعاء، موقفًا محرجًا على الهواء مع رئيسة مجلس النواب حيث مزقت نانسي بيلوسي، خطاب الرئيس دونالد ترامب، مباشرة على الهواء، بعد انتهاء الأخير من خطابه.

بداية الواقعة كانت برفض ترامب مصافحة بيلوسي، التي ترأس ملف محاكمة عزل الرئيس دونالد ترامب في مجلس النواب، عند دخوله القاعة في واشنطن لإلقاء الخطاب.

وبعد تسليمه نسخة من خطابه لبيلوسي، مدت الأخيرة يدها، إلا أن ترامب رفض مصافحتها واستدار للبدء بالكلمة، بينما علت الدهشة وجه رئيسة مجلس النواب.

وبعد انتهاء ترامب من إلقاء كلمته، وقفت بيلوسي ومزقت نسخة الخطاب التي سلمها ترامب لها.