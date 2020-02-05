جمعة: الجن طفش من أفعالنا

05 فبراير 2020 - 09:57 ص

رد الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، علي سؤال ورد إليه يقول: "إن السحر من الممكن أن يمنع الرزق ويؤدي إلى موت إنسان".

وتهكم "جمعة" خلال أحد دروسه على قناته بـ"يوتيوب"، من السؤال قائلاً: "إن الجن زهق من أفعال وشرور البشر ومش عارفين يعملوا حاجة وانسحبوا لرؤوس البحار وقمم الجبال ومصبات الأنهار".

وتابع: "أن البشر أصبحوا في تجبر وطغيان وأفعال ماكرة وشريرة جعلت من الصعب على الجن أن يضاهي مثلها"، معقبًا: "الجن كان ممكن يقتل زمان".