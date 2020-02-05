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إصابة 10 أشخاص بفيروس"كورونا" على باخرة سياحية متوقفة

عرب وعالم

الباخرة السياحية
الباخرة السياحية
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متابعات- أمينة عبد العال

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اعتقال المصابين بـ"كورونا" فى كوريا الجنوبية

كشفت وزارة الصحة اليابانية عن إصابة 10 أشخاص على سفينة سياحية متوقفة في ميناء يوكو هاما بفيروس "كورونا".

وتم بالأمس الكشف الطبي علي 3700 شخص من ركاب وطاقم الباخرة "دايموند برنسيس"، بعد الإعلان عن إصابة راكب من هونج كونج، على نفس السفينة الشهر الماضي بالفيروس، حسبما نشرت "صدي البلد".

جدير بالذكر أن الصحة الوطنية في الصين أعلنت أن عدد الوفيات وصل إلى 490 حالة، حتى مساء أمس، وكل الحالات المتوفاة من إقليم هوبي في وسط البلاد مصدر انتشار العدوى، وبلغت الحالات المصابة إلى 24324 حالة حتى الآن.

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