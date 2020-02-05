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أمر رئاسي بالإفراج عن آلاف السجناء

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الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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متابعات- أمينة عبد العال

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الجزائر

عبد المجيد تبون

تبون

اعتمد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمر رئاسي بالإفراج عن أكثر من 3 آلاف سجين والذين يقضون بالسجن أحكام أقل من 6 أشهر في محاولة لكسب تأييد شعبي بعد الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

وأكد تبون في تصريحات صحفية نقلتها"رويترز" أن أهم أولوياته هي استعادة ثقة الشعب، حسبما نشرت" مصراوي".

يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تولي رئاسة الجزائر في ديسمبر الماضي خلال انتخابات عارضتها حركة احتجاجات ضخمة ساعية للإطاحة بالنخبة الحاكمة جميعها.

جدير بالذكر أن التظاهرات لا زالت في الجزائر كل جمعة و إن قلت الأعداد بعد انتخاب الرئيس الجديد.  


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