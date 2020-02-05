الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 فبراير 15.79 جنيه.

وسجل  الدولار في بنك مصر 15.75 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.85 جنيهن وسجل في البنك الأهلي المصري 15.75 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.85 جنيه.

 كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 15.74 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.84 جنيه، وسجل في بنك أبو ظبي الإسلامي 15.77 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.86 جنيه.

 


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