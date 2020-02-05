» عبد الحليم حافظ يعتذر لأم كلثوم .. وترد عليه بكلمة "اخرس"

05 فبراير 2020 - 07:08 ص

حلت قبل ساعات الذكرى رقم 45 لوفاة المطربة الراحلة أم كلثوم ، حيث توفيت يوم 3 فبراير .



وفي حياة "أم كلثوم" العديد من القصص الطريفة ، كان من أبرزها ما حكاه المطرب عبد الحليم حافظ في مقال نُشر له عام 1975 .



وكشف "حافظ" في المقال أنه اعتذر لأم كلثوم عن موقف حدث منه في أعياد الثورة وبحضور الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.



وشرح "حافظ" الموقف قائلا إنه طلب من أم كلثوم أن يقوم بالغناء في فترة الراحة الخاصة بحفلتها ، لكنها بررت ذلك أنها متعبة وتريد الانتهاء من الحفل سريعا لتعود لمنزلها.



وأشار حافظ إلى أنه صعد على المسرح وقال : لقد شرفتني السيدة أم كلثوم بأن أختتم حفلًا غنّت فيه، وفي الحقيقة أنّ ما حدث يُعتبر مقلبًا بالنسبة لي.



هذه الجملة ضايقت أم كلثوم للغاية ، فذهب لها وحاول الاعتذار لها فقالت له : لم يكن من اللائق أن تقول هذه الجملة أمام شاشات التلفزيون والإذاعة ، ليرد عليها عبد الحليم حافظ قائلا: "أنا مثل أخيك الصغير" .. حيث ردت مازحة : اخرس .. أنت فاكر نفسك صغير ؟ .. أنت عجوز.



