» سر غريب وراء اعتقاد الناس أن نادية لطفي مسيحية

05 فبراير 2020 - 06:57 ص

كشفت الفنانة الراحلة "نادية لطفي" في حوار سابق أن اسمها الحقيقي "بولا محمد شفيق" ، وهو ما كان يسبب حيرة شديد للجمهور لكون اسمها منتشر في الأوساط المسيحية أكثر.



وقالت "نادية" إن والدتها كانت تلتقي براهبة تقوم بالكثير من أعمال الخير اسمها "بولا" لذا قامت بتسميتها على اسمها.



وأشارت إلى أن المنتج رمسيس نجيب قرر تسميتها "نادية" تيمنا بنجاح فيلم "لا أنام" الذي قامت ببطولته فاتن حمامة وأدت شخصية فتاة تدعى "نادية".



و توفيت الفنانة المصرية الكبيرة نادية لطفي عن عمر يناهز 83 سنة بعد صراع مع المرض .