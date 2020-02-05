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نبوءة غريبة أخبرتها "عرافة" لـ نادية لطفي وتحققت بطريقة أغرب

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نادية لطفي تداعب السيسي من العناية المركزة
نادية لطفي تداعب السيسي من العناية المركزة
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أحمد عادل شعبان

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نادية لطفي

وفاة نادية لطفي

مازالت أصداء وفاة الفنانة نادية لطفي تتردد بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير بعد رحيلها .

وفي حياة نادية لطفي قصة طريفة ، إذ كانت تستجم مع إحدى صديقاتها بمدينة الإسكندرية ، وهناك شاهدا سيدة غجرية تعمل "عرافة" .. ألحت صديقة نادية لطفي على استدعاء تلك السيدة لسماع نبوءاتها لكن الفنانة الشهيرة لم تكن متحمسة ، و وصفت هذا بـ"الدجل" لكنها وافقت أمام إلحاح صديقاتها.

وحضرت العرافة وأصرت على أن تتنبأ لنادية لطفي أولا ، فقالت "نادية": صديقتي هي التي تريد أن تعرف أما أنا فلا .. لكن العرافة أصرت على موقفها وأخبرت "نادية" أن شخصا غائب عن حياتها سوف يعود .

ثم أخبرتها أنها سوف تصبح "ملكة" في يوم من الأيام ، وهي النبوءات التي أثارت سخرية "نادية لطفي" وصديقتها ، إذ أنها لا يمكن أن تصبح ملكة حقيقية لأنها ليست من عائلة ملكية ومن الصعب أن تتزوج ملكا ، كما أنها لن تصبح ملكة جمال لأنها متزوجة ولديها ابن ، ولا يسمح لمن لديها أبناء و زوج أن تتقدم لتلك المسابقات .

وأمام غرابة هذه النبوءات ، اعتذرت صديقة نادية لطفي لها على استدعاء تلك السيدة .

وبعد فترة انشغلت نادية لطفي في أعمالها الفنية ، ثم تفاجأت باتصال من نجلها الذي كان يدرس في أمريكا آنذاك يخبرها أنه قرر إنهاء دراسته وسيعود لمصر .. تذكرت نادية نبوءة العرافة لكنها طردت تلك الأفكار من رأسها قائلة إن نجلها كان سيعود لمصر في كل الأحوال.

لكنها بعد ذلك تلقت اتصالا من المخرج شادي عبد السلام يطلب منها التجهيز للقيام بدور "نفرتيتي" ، وهنا تذكرت نبوءة العرافة وأدركت أنها لن تصبح ملكة إلا في "السينما".

الطريف أن الفيلم لم ينفذ من الأساس إلى أن توفي المخرج شادي عبد السلام ، والأطرف أن "نادية" قابلت العرافة مرة أخرى في الإسكندرية ، لتخبرها أنها سوف تصبح مليونيرة ، فتعاملت نادية مع الأمر بالضحك وأكدت أنها تنتظر دور "المليونيرة" الذي سوف يعرض عليها لأن هذه النبوءات لا تحدث إلا في السينما فقط.

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