تركي آل الشيخ يحرج الزمالك بتصريح جديد: هو أنا شتمتكم؟

05 فبراير 2020 - 05:49 ص

واصل تركي آل الشيخ - الرئيس الشرفي للنادي الأهلي - سخريته من نادي الزمالك بعدما قال إن مواجهته في دوري أبطال أفريقيا هي الأسهل.



وقال "آل الشيخ" في تدوينة جديدة: الدوري المصري في نسخته الحديثة اتلعب 60 مرة ... فاز الاهلي 41 مرة منهم ... ولما نتكلم كورة وارقام بتزعل بعض الناس ... هو انا شتمتك ؟ والا قلت حقائق ؟؟ لما اتمنيت الزمالك في قرعة افريقيا فهو الفريق الاسهل بلغة الارقام ... وبالنسبة لكأس السوبر فهي بطولة سهلة وفي متناول اليد ... واتوقع ان يواجه الاهلي صعوبة اكبر في اعتزال طارق التايب مع الهلال اكثر بكثير من كأس السوبر ... هذه وجهة نظري الكروية مع كامل احترامي للجميع ... انا اعبّر عن رأيي واللي باشوفه ... تزعلوا ليه ؟؟ خلوا عندكوا روح رياضية ... ومتخافوش ... آثار البنج ابتدت تروح.

