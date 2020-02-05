آل الشيخ: تمنيت أن يلتقي الأهلي مع الزمالك في إفريقيا

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، أنه كان يتمنى أن تسمح قرعة دوري أبطال أفريقيا بوقوع المارد الأحمر في مواجهة الزمالك لأنه الطريق الأسهل للعبور.

وكتب "آل الشيخ"، على حسابه على «فيس بوك»، الأربعاء: «كنت أتمنى لو سمحت لنا القرعة غداً بمواجهة نادي الزمالك لأنه الأسهل والطريق السلس للعبور مع كامل احترامي لنادي الزمالك وجمهوره الذي احترمه».

وأضاف «آل الشيخ»: «أنا باتكلم كرة قدم ومستوى فني خلال هذا الموسم ... دعواتكم لي فأنا محتاج لها».