» هزة أرضية بقوة 2.53 درجة يشعر بها سكان الجيزة

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زلزال بقوة 3.4 ريختر يضرب منخفض القطارة
زلزال بقوة 3.4 ريختر يضرب منخفض القطارة
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المصريون ووكالات

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قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد محمد القاضي، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، مساء الثلاثاء، هزة أرضية صغيرة بقوة 2.53 درجة على مقياس ريختر، شعر بها بعض المواطنين القريبين من منطقة دهشور والعياط.
وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية - في تصريح يوم الثلاثاء - إلى أنه لم يصل للمعهد ما يفيد بوقوع أية خسائر في الممتلكات والأرواح أو حدوث إصابات، مضيفا أن الهزة كانت على بعد 33 كيلومترا جنوبي مدينة الجيزة، وأنها وقعت في الساعة التاسعة و6 دقائق و27 ثانية مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
وأوضح أن نتائج تحليل بيانات الهزة أشارت إلى أنها وقعت على خط عرض 71ر29 درجة شمالا، وخط الطول 19ر31 درجة شرقا.

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