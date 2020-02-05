» شاهد.. شابان يوثقان لحظة مصرعهما في بث على "فيسبوك"

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حذر الإعلامي رامي رضوان، من استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، موضحًا أن البعض يكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء القيادة.
وعرض رامي رضوان، ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع على فضائية «دي إم سي»، مقطع فيديو لشابين قاما بعمل بث مباشر على موقع فيسبوك وهما يغنيان على أنغام مهرجان أثناء القيادة؛ مما أدى إلى اصطدام سيارتهما بسور ووفاتهما.
وقال رضوان «العمر لحظة وفي أقل من الثانية هتموت وفي حاجتين ملهمش كبير السواقة والسباحة».
وتابع رضوان «مهما كنت شاطر في السواقة ففي التأني السلامة والعجلة الندامة.. وعرضنا الفيديو بغرض التوعية».
 

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