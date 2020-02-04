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تعيين محمود محي الدين مبعوثا خاصا للأمم المتحدة

الحياة السياسية

محمود محيى الدين
محمود محيى الدين
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المصريون ووكالات

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قال الدكتور محمود محيي الدين، والذي عين مبعوثا للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، إن أهداف التنمية المستمدة لها برنامج كامل من التمويل العام والخاص، موضحا أن بعض الدول حقق نجاحا في بعض أولوياتها، والبعض أيضا لديه مشاكل في التنمية. 
وأضاف محيي الدين - خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي «رامي رضوان»، والمذاع على فضائية «دي أم سي»- أن هناك عد تنازلي حتى 2030 لمساعدة الدول في التنمية؛ مؤكدا أنه سوف يبدأ عمله الجديد في أسرع  وقت.
وأشار محيي الدين، أنه يتمنى أن يساند مصر، مضيفا: «الفضل يرجع لمصر فيما وصلت إليه على المستوى المهني والدولي وسوف أساند مصر من خلال منصبي الجديد». 
ونوه محي الدين، إلى أنه على علاقة قوية بالأمم المتحدة منذ أن كان يعمل في البنك الدولي، مشيرا إلى أنه كان على تواصل مع الأمين الحالي والسابق وكل المسئولين في المنظمة الأممية.
وأكد محي الدين، أن الأمم المتحدة استعانت بخبراته وتم تعيينه بمنصب مبعوث الأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030.
 

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