  • الأربعاء 05 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر01:52 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تركي آل الشيخ

آل الشيخ: تمنيت أن يلتقي الأهلي مع الزمالك في إفريقيا

وزيرة الصحة

وزارة الصحة تطالب المواطنين بهذا الأمر العاجل

كورونا

"الصحة العالمية" تدعو العالم لهذا الأمر الهام بشأن"كورونا"

انطلاق أول رحلات موسم العمرة

حقيقة إصابة مواطنة عائدة من العمرة بفيروس "كورونا"

نادي الزمالك

إصابة لاعب الزمالك بالسرطان

إسعاف - أرشيفية

العثور على جثة نقاش وزوجته وأولاده الـ3 مشنوقين

أرشيفية

عقوبات رادعة في انتظار طبيب «ضحية الختان»

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يفاجئ الجميع بفيديو مؤثر

الطبيب الصيني «لي وين ليانج

«طباخ السم بيدوقه».. مكتشف «كورونا» يصاب بالفيروس

القاهرة

غير مستقر.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

الرئيس الفلسطيني يجدد الالتزام بحل الدولتين

عرب وعالم

نهلة الشهال تطالب "أبو مازن" بالاستقالة
نهلة الشهال تطالب "أبو مازن" بالاستقالة
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. الرئيس الفلسطيني يهدد بحل السلطة

#

أبو مازن: متمسكون بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

#

أبو مازن: إسرائيل لا تريد أن تجري الانتخابات في القدس

#

أبو مازن: كافة الفصائل الفلسطينية وافقت على إجراء الانتخابات

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، الالتزام بحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه عباس من جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وثمن عباس موقف الاتحاد الأوروبي بإقامة سلام عادل ودائم.
بدوره، أكد بوريل، موقف الاتحاد الأوروبي الداعم للشرعية الدولية وحل الدولتين على أساس حدود العام 1967 ومواصلة العمل من أجل السلام.
والثلاثاء، قال بوريل، في بيان له، إن الاتحاد "ملتزم التزاما تاما بالشراكة عبر الأطلسي، للمساعدة في إيجاد حل سلمي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني".
وأضاف "مبادرة الولايات المتحدة (صفقة القرن المزعومة) تبتعد عن هذه المعايير المتفق عليها دوليًا".
ودعا الاتحاد الأوروبي، كلا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى "إعادة التواصل والامتناع عن أي أعمال أحادية تتعارض مع القانون الدولي، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوتر".
وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن، الخطوط العريضة للصفقة المزعومة (صفقة القرن)، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما لاقت رفضا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا.
وتتضمن الخطة، إقامة دولة فلسطينية منزوعة السيادة والسلاح في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل. -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الصين.. ارتفاع وفيات "كورونا" لـ479 شخصا
» شاهد.. شابان يوثقان لحظة مصرعهما في بث على "فيسبوك"
» رمضان صبحي يكشف حقيقة تجدد إصابته
» البرهان: لقائي مع نتنياهو لتحقيق مصالح الشعب السوداني العليا
» هزة أرضية بقوة 2.53 درجة يشعر بها سكان الجيزة
» قرينة الرئيس السيسي تنعي الراحلة نادية لطفي.. هذا ما قالته
» شاهد.. لحظة وصول الصيادون العائدون من اليمن
» إندونيسيا تعلق استيراد "حيوانات حية" من الصين
» ضبط المتورطين فى جريمة قتل مروعة بالسعودية
» "الطيب" يعلن عن جائزة يتمناها أن تصبح الأبرز عالميًا
» تراجع كبير في سعر الذهب.. والدولار يستقر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:25 ص

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:38

  • عشاء

    19:08

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم