  • الأربعاء 05 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:56 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
انطلاق أول رحلات موسم العمرة

حقيقة إصابة مواطنة عائدة من العمرة بفيروس "كورونا"

نادي الزمالك

إصابة لاعب الزمالك بالسرطان

إسعاف - أرشيفية

العثور على جثة نقاش وزوجته وأولاده الـ3 مشنوقين

أرشيفية

عقوبات رادعة في انتظار طبيب «ضحية الختان»

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يفاجئ الجميع بفيديو مؤثر

الطبيب الصيني «لي وين ليانج

«طباخ السم بيدوقه».. مكتشف «كورونا» يصاب بالفيروس

القاهرة

غير مستقر.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

السعودية

استنفار في السعودية بعد تفشي فيروس خطير ومخاوف في مصر

استقرار أسعار الدولار في تعاملات اليوم

الدولار بـ15 جنيهًا في هذا الموعد

وزيرة الصحة

وزير الصحة تكشف تفاصيل ملحمة الـ48 ساعة

رمضان صبحي يكشف حقيقة تجدد إصابته

الرياضة

رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي
رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. تجدد إصابة نجم الأهلي في العضلة الخلفية

#

"كلوب" يكشف حقيقة رحيل "صلاح" الصيف المقبل

#

"كاف" يكشف حقيقة تعيين "جاساما" لمباراة الأهلي والهلال

#

صدمة لجماهير الأهلي بعد غياب نجم الفريق عن مباراة النجم الساحلي

كشف رمضان صبحي لاعب الأهلي حقيقة ما تردد بشأن تجدد إصابته بشد في العضلة الخلفية أثناء مشاركته في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.
وأشار صبحي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أنه مستمر في تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي والعلاجي تمهيدا للعودة والمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية بصورة طبيعية عقب مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري الممتاز
وأضاف أن كل ما أشيع عن تجدد إصابته امر غير صحيح وأنه ينفذ آخر مراحل التأهيل من الإصابة حاليا للحاق بالتدريبات الجماعية والمباريات عقب مباراة بيراميدز في الدوري.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» البرهان: لقائي مع نتنياهو لتحقيق مصالح الشعب السوداني العليا
» رمضان صبحي يكشف حقيقة تجدد إصابته
» شاهد.. لحظة وصول الصيادون العائدون من اليمن
» قرينة الرئيس السيسي تنعي الراحلة نادية لطفي.. هذا ما قالته
» إندونيسيا تعلق استيراد "حيوانات حية" من الصين
» السودان أذن للطائرات الإسرائيلية بالتحليق فوق أجوائه
» ضبط المتورطين فى جريمة قتل مروعة بالسعودية
» "الطيب" يعلن عن جائزة يتمناها أن تصبح الأبرز عالميًا
» تراجع كبير في سعر الذهب.. والدولار يستقر
» الجيش المصري أقوى تاسع جيش في العالم
» حقيقة انتحار زوجة «كوبي براينت»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:25 ص

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:38

  • عشاء

    19:08

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم