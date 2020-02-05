» رمضان صبحي يكشف حقيقة تجدد إصابته

كشف رمضان صبحي لاعب الأهلي حقيقة ما تردد بشأن تجدد إصابته بشد في العضلة الخلفية أثناء مشاركته في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.



وأشار صبحي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أنه مستمر في تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي والعلاجي تمهيدا للعودة والمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية بصورة طبيعية عقب مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري الممتاز

