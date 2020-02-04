مفاجأة.. تجدد إصابة نجم الأهلي في العضلة الخلفية

04 فبراير 2020 - 11:59 م

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن تجدد إصابة اللاعب رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.



وأوضح "ياسين"، عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه على فضائية "النهار"، أن رمضان صبحي خضع لأشعة جديدة أثبتت تجدد إصابته في العضلة الخلفية.



وأكد "ياسين" أن اللاعب دخل في مرحلة تأهيلية جديدة على أمل تجهيزه للمشاركة في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك عن طريق "حقن البلازما".

