» شاهد.. لحظة وصول الصيادون العائدون من اليمن

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المصريون ـ متابعات

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لحظة وصول السيسي لأكاديمية الشرطة للاحتفال بعيدهم الـ68

أذاعت  فضائية «إكسترا نيوز»، اللحظات الأولى لهبوط الطائرة المصرية بمطار القاهرة الدولي، والتي تقل 32 صيادا مصريا تم احتجازهم في اليمن.
وقال أحد الصيادين العائدين من اليمن: "الحمد لله إحنا رجعنا بفضل الرئيس السيسى وتحيا مصر، ولولا  الرئيس السيسي مكناش هنيجي تاني".
وتابع أخر: " مصر لا تنسى أبنائها، وإحنا عرفنا إننا راجعين راجعين، وربنا يخلي الرئيس السيسي ويبارك له، وربنا يعز مصر برئيسها وناسها".
وأعرب شاب عمره 18 عاما عن سعادته بالعودة إلى وطنه مصر بعد أن تم احتجاز المركب التي كان يعمل عليها لمدة شهرين داخل الأراضي اليمينة، موجها الشكر لكل من ساهم في الإفراج عنه وزملائه من الصيادين.
ومن جانبها قالت الوزيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة، أن ما يحدث الآن هو سيمفونية جديدة للدولة المصرية للحفاظ على رعاياها في جميع أنحاء العالم؛ موضحة أن الصيادين كانوا يصطادون بمناطق ممنوعة وتم احتجازهم من الحوثين.
وأوضحت أن القيادة السياسية طالبت بإعادة المصريين المحتجزين مرة أخرى بعد مفاوضات مع الدولة.

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