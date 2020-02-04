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الاتحاد الأوروبي يعلن تأجيل تفعيل آلية تسوية الخلافات مع إيران

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المصريون ووكالات

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أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيف بوريل، الثلاثاء، أن الاتحاد سيؤجل تفعيل آلية تسوية الخلافات المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران، عقب لقائه الرئيس الإيراني حسن روحاني، ومسؤولين آخرين.
وأوضح بوريل، أن "الأطراف الأوروبية في الاتفاق (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) تهدف عبر تفعيل الآلية لحماية الاتفاق".
وأردف "تفعيل هذه الدول للآلية لا يعني أنها ترغب في رفع القضية إلى مجلس الأمن أو فسخ الاتفاق".
وأضاف أن "أوروبا تنتظر من إيران خطوات إيجابية فيما يخص برنامجها النووي، من أجل الحفاظ على الاتفاق، في المقابل تريد إيران من أوروبا خطوات اقتصادية".
وقال بوريل، أن لندن وباريس وبرلين متفقة حول تأجيل تفعيل آلية تسوية الخلافات ضمن الاتفاق، من أجل إعطاء فرصة للمحادثات.
وتابع: "تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني ستكون مهمة فيما يخص سير العملية".
وتقضي آلية تسوية الخلافات بأن يقوم أي طرف في حال حدوث خلاف، بإحالة الأمر إلى لجنة مشتركة تضم إيران وروسيا والصين والقوى الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) والاتحاد الأوروبي، وإذا لم تستطع اللجنة حل الخلاف يرفع الأمر لمجلس الأمن الدولي.
وفي حال لم يصوّت مجلس الأمن خلال ثلاثين يوما على مواصلة تخفيف العقوبات، فسيُعاد فرض العقوبات التي كانت قائمة بموجب قرارات أممية سابقة.

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