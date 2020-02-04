  • الثلاثاء 04 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر09:45 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يفاجئ الجميع بفيديو مؤثر

القاهرة

غير مستقر.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

السعودية

استنفار في السعودية بعد تفشي فيروس خطير ومخاوف في مصر

استقرار أسعار الدولار في تعاملات اليوم

الدولار بـ15 جنيهًا في هذا الموعد

وزيرة الصحة

وزير الصحة تكشف تفاصيل ملحمة الـ48 ساعة

الجيش المصري أقوى تاسع جيش في العالم

الجيش المصري أقوى تاسع جيش في العالم

عدنان بوسطجي

العثور على سفير السعودية بنيجريا ميتًا داخل غرفته

تركى ال الشيخ

مفاجأة تركي آل الشيخ للاعبي الأهلي

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

"الطيب" يعلن عن جائزة يتمناها أن تصبح الأبرز عالميًا

اكرامى

مفاجأة قد تقلب الموازين بشأن رحيل «إكرامي» عن الأهلي

رسالة مؤثرة من «النني» لـ«مسعود أوزيل»

الرياضة

الننى
الننى
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مسعود أوزيل مُهدد بالقتل والاعتداء على والدته

#

رسالة مؤثرة من "رغد صدام حسين" لملك الأردن

#

رسالة مؤثرة من الملك سلمان لأردوغان

#

رسالة مؤثرة من "الزمر" لوزير الزراعة

المصريون

أرسنال

النني

بشكتاش

اوزيل

وجه محمد النني، لاعب وسط بشكتاش التركي والمنتخب الوطني، رسالة مؤثرة إلى الألماني مسعود أوزيل لاعب أرسنال الإنجليزي.

ونشر «النني» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة تجمعه بأوزيل معلقًا عليها: «مستر أسيست، من الرائع أن أراك هنا في إسطنبول وأتطلع إليك دائمًا لأتعلم منك يا أخي، أراك قريبًا».

ويعد أوزيل من الأصدقاء المقربين لمحمد النني منذ انتقاله لأرسنال عام 2015، قادمًا من بازل السويسري.

ولعب النني مع أوزيل في أرسنال لمدة 4 أعوام ونصف، قبل أن ينتقل إلى بشكتاش التركي مطلع الموسم الحالي، على سبيل الإعارة.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» ضبط المتورطين فى جريمة قتل مروعة بالسعودية
» تراجع كبير في سعر الذهب.. والدولار يستقر
» حقيقة انتحار زوجة «كوبي براينت»
» بالفيديو.. ضبط ملثم تحرش بسيدة فى السعودية
» مسعود أوزيل مُهدد بالقتل والاعتداء على والدته
» تفشي سلالة خطيرة من "إنفلونزا الطيور" بالسعودية
» "الديهي" يوجه رسالة للعالم بشأن جيش مصر: احذروا
» مفاجآت جديدة يكشفها حكم مباراة الهلال والأهلي
» الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بأراضي الاحتلال بعد 67
» فضيحة: راتبه 15 مليون جنيه.. ويسرق السندوتشات!
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا و8 قرارات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:25 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:37

  • عشاء

    19:07

من الى
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة