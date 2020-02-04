رسالة مؤثرة من «النني» لـ«مسعود أوزيل»

04 فبراير 2020 - 09:14 م

وجه محمد النني، لاعب وسط بشكتاش التركي والمنتخب الوطني، رسالة مؤثرة إلى الألماني مسعود أوزيل لاعب أرسنال الإنجليزي.

ونشر «النني» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة تجمعه بأوزيل معلقًا عليها: «مستر أسيست، من الرائع أن أراك هنا في إسطنبول وأتطلع إليك دائمًا لأتعلم منك يا أخي، أراك قريبًا».

ويعد أوزيل من الأصدقاء المقربين لمحمد النني منذ انتقاله لأرسنال عام 2015، قادمًا من بازل السويسري.

ولعب النني مع أوزيل في أرسنال لمدة 4 أعوام ونصف، قبل أن ينتقل إلى بشكتاش التركي مطلع الموسم الحالي، على سبيل الإعارة.