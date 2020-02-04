غير مستقر.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

04 فبراير 2020 - 09:06 م

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس اعتبارًا من غد الأربعاء حتى الأحد المقبل.

وأعلنت أنّه من المتوقع أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خلال هذه الفترة.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة، قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية، على البحر المتوسط.

كما أنّه يصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة، عن المعدل الطبيعي على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات يومي الأربعاء والخميس.

واعتبارًا من الجمعة، قالت الهيئة إنّه تنخفض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات مع استمرار نشاط الرياح، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتسقط الأمطار الخفيفة على أقصى السواحل الغربية يوم الأربعاء وتمتد اعتبارًا من الخميس، وحتى يوم الأحد تكون متوسطة الشدة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وشمال سيناء ومناطق من شمال الوجه البحري، وتكون متوسطة الشدة على باقي محافظات الوجه البحري.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجات.