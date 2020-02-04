استنفار في السعودية بعد تفشي فيروس خطير ومخاوف في مصر

04 فبراير 2020 - 09:01 م

تشهد المملكة العربية السعودية، حالة من الاستنفار عقب تفشي فيروس أنفلونزا الطيور، الذي أدى إلى نفوق ما يقرب من 23 ألف طائر في إحدى مزارع الدواجن، بينما جرى إعدام 358 ألفًا آخرين.

وبحسب "رويترز"، قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، نقلا عن تقرير من وزارة الزراعة السعودية، إن التفشي الذي حدث في منطقة سدير بوسط البلاد، أسفر عن نفوق 22700 طائر، وأضافت أنه جرى إعدام باقي الطيور في المزرعة وعددها 358 ألفا.

وأضافت أن فيتنام قد أبلغت عن تفشي مرض إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى شمالي البلاد.

وذكر التقرير إنه تم اكتشاف الفيروس في قطيع يتكون من 3000 طائر في قرية دوك ين، حيث تم إعدام 2200 طائر مباشرة.

من جانبه قال الدكتور محمد شفيق الهادي عضو مجلس نقابة البيطريين، انه متوقع ظهور أنواع جديدة من الانفلونزا وخاصة انفلونزا الطيور في مصر، مضيفا أنه يوجد بالفعل حملات تحصين لبعض البؤر لانفلونزا الطيور في مصر حتي الآن.